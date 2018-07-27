video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 02:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: 182 ألف نازح فروا من منازلهم فى جنوب غرب سوريا

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:41 م
الأمم المتحدة: 182 ألف نازح فروا من منازلهم فى جنوب غرب سوريا سوريا
أ ش أ
إضافة تعليق

قال يانس ليركا المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة فى جنيف اليوم الجمعة، أن أكثر من 182 ألفا نزحوا من ديارهم فى محافظات جنوب غرب سوريا (درعا والقنيطرة والسويداء) وبحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وذلك بعد خمسة أسابيع من الأعمال العدائية المتزايدة بالمنطقة.

أضاف المتحدث، فى مؤتمر صحفى، أنه فى الوقت الذى حققت فيه الحكومة السورية مكاسب على الأرض فى الأسابيع الأخيرة، إلا أنه لم تكن هناك سوى مساحة من الأرض بالقرب من منطقة الجولان تحت سيطرة مجموعة مسلحة غير تابعة للدولة، فى حين أن منطقة تمتد على مساحة 200 كيلومتر مربع جنوبا، باتجاه الحدود الأردنية، لا تزال تحت سيطرة جماعة جيش خالد بن الوليد المنتسبة لداعش.


وأعرب ليركا عن قلق الأمم المتحدة البالغ إزاء القيود التى تفرضها هذه المجموعة الإرهابية على تحركات المدنيين الذين يحاولون الفرار، موضحا أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أنه قبل تصاعد الأعمال العدائية كان حوالى 55 ألف شخص يعيشون فى المنطقة التى يسيطر عليها الآن جيش خالد بن الوليد، ولكن عدة آلاف منهم تمكنوا من الفرار.


ونوه المتحدث إلى أن من بقوا يتعرضون لأعمال عدائية متزايدة كما أنه من بين 21 و 23 يوليو الجارى، تم الابلاغ عن وقوع غارات جوية مكثفة فى المنطقة مع تقارير عن وقوع عدة إصابات فى صفوف المدنيين.


وأشار المتحدث إلى أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ كذلك إزاء الوضع الإنسانى لحوالى 100 ألف شخص فى منطقة الجولان مازالوا يتعرضون للأعمال العدائية، وحذر المتحدث من أن الاإغاثة الإنسانية آخذة فى النفاذ، كما أن الشركاء فى المجال الإنسانى ليست لديهم تسهيلات للوصول دون عوائق للمحتاجين، كما لا يستطيعون الوصول إلى المخزونات فى المستودعات، ونوه بأن قوافل الإغاثة عبر الحدود مع الأردن مازالت متوقفة ولأكثر من شهر، بسبب تدهور الوضع فى جنوب غرب سوريا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. بشار الأسد يستقبل عائلات جنود روس قتلوا دفاعا عن سوريا

روسيا ترصد 14 انتهاكا لنظام وقف العمليات القتالية فى سوريا خلال 24 ساعة

رويترز: وفد من قوات سوريا الديموقراطية يزور دمشق للمرة الأولى

الإدعاء الفيدرالى الألمانى يتهم مواطنًا بارتكاب جرائم حرب وقتل فى سوريا

الأسد: الوجود العسكرى الروسى فى سوريا طويل الأمد وليس فقط لمكافحة الإرهاب

سويسرا

سوريا

نازحون




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة