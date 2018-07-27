video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: غرق 1500 مهاجر فى البحر المتوسط منذ بداية العام

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:58 م
الأمم المتحدة: غرق 1500 مهاجر فى البحر المتوسط منذ بداية العام مهاجرين - أرشيفية
جنيف (رويترز)
إضافة تعليق

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 1500 مهاجر غرقوا فى البحر المتوسط العام الحالى مشيرة إلى أن أخطر طرق الهجرة هو الذى يصل بين ليبيا وإيطاليا.

وذكرت المنظمة أن إسبانيا، التى حلت محل إيطاليا كمقصد مفضل للمهاجرين، سجلت دخول نحو 21 ألف مهاجر منذ بداية العام أى ما يزيد على العدد الكلى المسجل فى العام الماضى.

وأضافت أنه بشكل إجمالى وصل نحو 55 ألف مهاجر إلى سواحل أوروبا منذ بداية 2018 مقارنة مع أكثر من 111 ألفا و753 مهاجرا فى الفترة نفسها من العام الماضى.

واستقبلت إيطاليا، التى أغلقت حكومتها الجديدة موانئها أمام سفن إنقاذ المهاجرين، نحو 18 ألفا و130 مهاجرا وصلوا عبر البحر من ليبيا منذ بداية العام بينما توجه الباقون إلى اليونان ومالطا وقبرص.

وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة فى إفادة صحفية فى جنيف "من المهم ملاحظة أنه برغم الانخفاض الكبير فى أعداد الواصلين إلى إيطاليا فإن معدل الوفاة لكل ألف شخص قد يكون عند أعلى نقاطه" منذ بدأت موجة النزوح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: 182 ألف نازح فروا من منازلهم فى جنوب غرب سوريا

لبنان: نتطلع أن تلقى مبادرة موسكو لإعادة نازحى سوريا دعم الأمم المتحدة

الامم المتحده

مهاجرين

البحر المتوسط

اخبار الامم المتحده

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة