الأمم المتحدة: غرق 1500 مهاجر فى البحر المتوسط منذ بداية العام

جنيف (رويترز)

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 1500 مهاجر غرقوا فى البحر المتوسط العام الحالى مشيرة إلى أن أخطر طرق الهجرة هو الذى يصل بين ليبيا وإيطاليا.

وذكرت المنظمة أن إسبانيا، التى حلت محل إيطاليا كمقصد مفضل للمهاجرين، سجلت دخول نحو 21 ألف مهاجر منذ بداية العام أى ما يزيد على العدد الكلى المسجل فى العام الماضى.

وأضافت أنه بشكل إجمالى وصل نحو 55 ألف مهاجر إلى سواحل أوروبا منذ بداية 2018 مقارنة مع أكثر من 111 ألفا و753 مهاجرا فى الفترة نفسها من العام الماضى.

واستقبلت إيطاليا، التى أغلقت حكومتها الجديدة موانئها أمام سفن إنقاذ المهاجرين، نحو 18 ألفا و130 مهاجرا وصلوا عبر البحر من ليبيا منذ بداية العام بينما توجه الباقون إلى اليونان ومالطا وقبرص.

وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة فى إفادة صحفية فى جنيف "من المهم ملاحظة أنه برغم الانخفاض الكبير فى أعداد الواصلين إلى إيطاليا فإن معدل الوفاة لكل ألف شخص قد يكون عند أعلى نقاطه" منذ بدأت موجة النزوح.