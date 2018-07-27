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الأزهر الشريف يندد باقتحام قوات الاحتلال الصهيونى للمسجد الأقصى

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:15 م
الأزهر الشريف يندد باقتحام قوات الاحتلال الصهيونى للمسجد الأقصى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على
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ندد الأزهر الشريف باقتحامات قوات الاحتلال الصهيونى المتكررة لساحات المسجد الأقصى المبارك، وما يصاحبها من اعتداءات بربرية على المصلين الآمنين، والتى وقع آخرها اليوم عقب صلاة الجمعة، ما أسفر عن إصابة عشرات المصلين بجروح واختناقات.

 

وأكد الأزهر الشريف، فى بيان صحفى، دعمه لصمود ونضال الشعب الفلسطينى فى مواجهة تلك الاعتداءات، مشيدا برباط أبناء القدس ودفاعهم الباسل عن أرضهم ومقدساتهم.

 

ودعا الأزهر الشريف المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجبها الأخلاقى فى إدانة ووقف تلك الاعتداءات، وتجريم القائمين بها، ودعم حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 


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قوات الاحتلال الصهيوني

اقتحام المسجد الاقصى




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