الآثار توضح حقيقة الصور المتداولة لتفشى الإهمال فى ربع السلطان "قايتباى"

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه ضوء ما تم تداوله من صور تعكس"تفشى الإهمال داخل ربع السلطان "قايتباى" بمنطقة مقابر المماليك والدرب الأحمر وتحوله لمكان لتجمع المخلفات والقمامة"، تواصل المركز مع وزارة الآثار والتى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن هذه الصور قد تم التقاطها قديماً فى الفترة ما قبل عام 2015، وأن الوزارة على الفور قامت بإزالة تلك المخلفات ووضعت أسلاكا شائكة لمنع أهالى المنطقة من إلقاء المخلفات به مرة أخرى.