الآثار توضح حقيقة الصور المتداولة لتفشى الإهمال فى ربع السلطان "قايتباى"

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه ضوء ما تم تداوله من صور تعكس"تفشى الإهمال داخل ربع السلطان "قايتباى" بمنطقة مقابر المماليك والدرب الأحمر وتحوله لمكان لتجمع المخلفات والقمامة"، تواصل المركز مع وزارة الآثار والتى أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن هذه الصور قد تم التقاطها قديماً فى الفترة ما قبل عام 2015، وأن الوزارة على الفور قامت بإزالة تلك المخلفات ووضعت أسلاكا شائكة لمنع أهالى المنطقة من إلقاء المخلفات به مرة أخرى.
وأكدت الوزارة، أن المنطقة حالياً نظيفة تماماً وجارٍ تركيب باب من الحديد فى مدخل الربع وإحلال وتجديد الأجزاء المتهالكة من الأسلاك الشائكة، مشددةً على اهتمام الحكومة المصرية بكل آثارها وتراثها سواء كان فرعونى أو يهودى أو قبطى أو إسلامى.
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