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الجمعة، 27 يوليه 2018 01:48 م
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استطلاع: غالبية من البريطانيين تؤيد إجراء استفتاء جديد حول بريكست

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:28 م
استطلاع: غالبية من البريطانيين تؤيد إجراء استفتاء جديد حول بريكست تيريزا ماى والبرلمان البريطانى ومفاوضات بريكست
لندن (أ ف ب)
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كشف استطلاع للرأى نشرت نتائجه الجمعة، للمرة الأولى أن غالبية من البريطانيين تؤيد إجراء استفتاء جديد حول النتيجة النهائية للمفاوضات حول بريكست، بينما رفضت المفوضية الأوروبية مقترحات لندن الجديدة حول تعاون جمركى فى المستقبل.

وكشف الاستطلاع الذى أجراه معهد "يوجوف" لصحيفة "ذى تايمز" وشمل 1653 شخصا أن حوالى 42 % من البريطانيين يرون أنه من الضرورى تنظيم استفتاء جديد بعد المفاوضات، مقابل 40 % لا يرغبون فى ذلك.

وكانت فكرة تنظيم استفتاء جديد التى تدعمها خصوصا منظمة "بيبل فوت" تقدمت فى الاسابيع الاخيرة مع الدعم الذى قدمته وزيرة التعليم السابقة جاستن جرينينج.

وأطلقت صحيفة "ذى إندبندنت" الأربعاء، عريضة جمعت أكثر من 200 ألف توقيع حتى صباح الجمعة.

ويأتى هذا الاستطلاع بينما رفض كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه الخميس، خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى التى تهدف إلى الإبقاء على علاقات تجارية وثيقة مع القارة بعد بريكست المقرر فى 29 مارس 2019، عبر إقامة نظام جديد لمراقبة السلع يمكن لبريطانيا أن تؤمن عبره مراقبة وجمع الرسوم الجمركية على حدودها مع الاتحاد الأوروبى.


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