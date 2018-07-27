video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:04 م
إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين وزير البترول ورئيس شركة إينى وحقل ظهر
كتب: أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

كشفت شركة إينى الإيطالية، أن إنتاج حقل ظهر ارتفع إلى 1.6 مليار قدم  مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، وأنه من المتوقع بدء تشغيل وحدة المعالجة الخامسة فى سبتمبر المقبل، ليصل إنتاج الغاز إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا.

وقالت الشركة، فى بيان لها اليوم، إنها تلقت 50 مليون يورو من الحكومة المصرية، كمقدم إمدادات الغاز المستقبلية من إنتاج المشروع، بهدف تمويل النفقات الرأسمالية لـ"ظهر".

كانت شركة "إينى" الإيطالية، قد أعلنت عن كشف حقل ظهر فى 30 أغسطس 2015، فى منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط على مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع، وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، جعلته الأضخم فى البحر المتوسط، بما يوازى 135% من احتياطيات مصر من الزيت الخام‪.

ويعد مشروع تنمية حقل ظهر العملاق لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط، واحدا من أهم الاكتشافات الغازية التى تحققت خلال الفترة الأخيرة‪.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البترول تستهدف إضافة 650 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقل ظهر

حقل ظهر

انتاج حقل ظهر

اخبار البترول

اخبار الغاز

اينى

الغاز الطبيعى

الغاز فى مصر




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة