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الجمعة، 27 يوليه 2018 10:15 ص
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إعصار قوى يصل اليابان بعد ساعات عقب فيضانات قاتلة ودرجات حرارة قياسية

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:29 ص
إعصار قوى يصل اليابان بعد ساعات عقب فيضانات قاتلة ودرجات حرارة قياسية إعصار - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم الجمعة أن إعصار (جونجدارى) سوف يصل بعد ساعات البر الرئيسى اليابانى الذى يئن بالفعل من وطأة فيضانات قاتلة ودرجات حرارة مرتفعة.

وقالت الوكالة - فى بيان نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية  إن الإعصار الثانى عشر لموسم هذا العام من المحتمل أن يضرب جزيرة هونشو الرئيسية فى اليابان ليلة السبت بينما يحافظ فى الوقت ذاته على قوته.


وأضافت الوكالة أن نهج الإعصار جونجدارى غالبا ما يعقب أمطارا غزيرة، وهى وقعت بالفعل وتسببت فى تدمير مناطق واسعة فى غرب اليابان مطلع هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل 224 شخصًا وتدمير عشرات الآلاف من المنازل بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.


وأعقبت هذه الأمطار على الفور أسابيعا من الحرارة الشديدة، مسجلة أعلى درجة حرارة فى تاريخ اليابان بلغت 41.1 درجة مئوية يوم الاثنين الماضى، مما أودى بحياة عشرات الأشخاص أغلبهم من كبار السن بسبب ضربات الشمس، وهو ما دفع وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى إعلان موجة الحر "كارثة طبيعية".


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