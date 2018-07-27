إعادة هيكلة قنوات أون.. إطلاق ON Sport II و توقف ON Live

أعلنت شركة "إعلام المصريين" المالكة لشبكة قنوات أون، عن توقف بث ON Live الإخبارية بدءا من فجر الغد، وذلك فى إطار إعادة هيكلة القنوات التابعة للمجموعة مع الحفاظ على حقوق العاملين بالقناة.

كما تم الإعلان عن إطلاق قناة ON Sport II لتكون إضافة جديدة لمجموعة قنوات أون، وهو ما يؤكد ويدعم استراتيجية ورؤية المجموعة التي يدخل فيها بشكل رئيسى دعم الرياضة المصرية والمجال الرياضى إعلاميا، وستنطلق قناة أون سبورت 2 على نفس تردد قنوات أون لتأخذ مكان قناة أون لايف بعد توقفها.

وقال تامر مرسى رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعلام المصريين"، أن قرار المجموعة بشأن قناة ON Live جاء من أجل أداء أفضل ودعما للاتجاه المستقبلى للمجموعة من خلال قنواتها التلفزيونية، لتقديم ما يتناسب مع مكانة مصر الإعلامية، مؤكداً على أن انطلاق قناة أون سبورت 2 يدعم توجه مجموعة "إعلام المصريين" وإستراتيجيتها التوسعية التى تركز على التغطية الإعلامية الاحترافية للرياضات المختلفة بما يخدم توجه الدولة المصرية لدعم الرياضة والشباب.

وأضاف تامر مرسى، أن قنوات المجموعة التلفزيونية ستستمر فى تطوير أدواتها وتحسين معاييرها لتقديم محتوى احترافى فى كل المجالات من أجل اعلام مصرى يتقدم نحو الأفضل.