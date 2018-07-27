إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق رأس سدر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بعد مدينة رأس سدر بـ 15 كيلو اتجاه مدينة طور سيناء، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، قد تلقى بلاغا من رئيس قسم شرطة مدينة رأس سدر يفيد إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى.

والمصابون هم كل من "محمود محمد عطية 18 سنة، وإبراهيم فوزى أحمد 18 سنة، ومحمد حماده أحمد 18 سنة، هشام صابر عبدالرازق 20 سنة، محمود محمد حسين 21 سنة، وإصابتهم بسحجات وكدمات، وعلى السيد فضل 20 سنة اشتباه نزيف بالمخ والبطن، وتم تحويله إلى مستشفى أبورديس العام وإصابة ماهر توفيق غبريال 64 سنة وزوجته مرفت أسعد فخرى 60 سنة وابنهما مايكل ماهر توفيق 34 سنة، إصابتهم سحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتم علاجهم بمستشفى رأس سدر العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .