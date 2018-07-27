إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة فى مشاجرة بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات الجيرة.

كان تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية الماى- دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول " .م. ع. م " 35عاما مصاباً بقطع بالأوتار بإصبع الإبهام الأيسر، شقيقه " أ" 25 عاما عامل بفندق مصاباً بجرح رضى بالصدغ الأيسر، وطرف ثان ، " ى .ص. ع. " 45 عاما صاحب محل دواجن مصاباً بجرح بالساعد الأيسر ، قطع دامى بالأوتار ، شقيقه " ع " 43 عاما عامل مصاباً بجرح قطعى بالقدم اليسرى ، وجميعهم مقيمين قرية الماى - دائرة المركز.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الأخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث مابه من إصابات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9269 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2018، وبالعرض على النيابة تصالح الطرفان أمامها وقررت صرف الحاضرين من سراى النيابة.