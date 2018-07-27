إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 59 بطريق قنا سفاجا

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 59 طريق قنا سفاجا تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقى الأسعافات الآولية.
تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا يفيد وصول 3 مصابين إلى نقطه بالكيلو 59 طريق قنا سفاجا فى حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها وهم "ريم أحمد أحمد 3 شهور مصابه بعض الحروق أحمد أحمد خنفور 45 سنه مصاب بسحجات وكدمات و أحمد شيبه محمد 50سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس".
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الاولية وعمل اللازم طبيا لهم.
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