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الجمعة، 27 يوليه 2018 05:34 م
خالد صلاح
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 59 بطريق قنا سفاجا

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:04 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 59 بطريق قنا سفاجا انقلاب سيارة - ارشيفيه
قنا – هند المغربى
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أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالكيلو 59 طريق قنا سفاجا تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقى الأسعافات الآولية.

تلقى مرفق إسعاف قنا، بلاغا يفيد وصول 3 مصابين إلى نقطه بالكيلو 59 طريق قنا سفاجا فى حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها وهم "ريم أحمد أحمد 3 شهور مصابه بعض الحروق أحمد أحمد خنفور 45 سنه مصاب بسحجات وكدمات و أحمد شيبه محمد 50سنة مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس".

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الاولية وعمل اللازم طبيا لهم.


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