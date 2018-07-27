إصابة عشرات المصلين بعد اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى وإطلاق الرصاص

كتب : أحمد جمعة

أصيب عشرات المصلين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بجروح وحالات اختناق، جراء إطلاق قوات شرطة الاحتلال الاسرائيلى الرصاص المعدنى وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، تجاههم عقب اقتحامها لساحات المسجد الأقصى المبارك، كما اعتدت بوحشية على حراس المسجد الأقصى.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى قد اقتحمت ساحات المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الجمعة، وشرعت بإطلاق الرصاص المعدنى والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، لتفريق جموع المصلين الذين خرجوا فى مسيرة بذكرى انتصار الشعب الفلسطينى فى معركة البوابات الإلكترونية، مما أدى إلى إصابة العديد منهم، من بينهم حارس الأقصى حمزة خلف الذى أصيب بقنبلة صوتية فى قدمه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلى شرعت بمحاصرة المصلين المتواجدين داخل المسجد القبلى وقامت بإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاههم، وأغلقت باب المسجد بالسلاسل الحديدية والأقفال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المصلين.