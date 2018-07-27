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إصابة شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:08 م
إصابة شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة مصاب فلسطينى فى غزة
كتب : أحمد جمعة
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أصيب شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة غزة، وتم نقله لمجمع الشفاء الطبى لتلقى العلاج.

وقال موقع "فلسطين اليوم"، إن مئات الشبان الفلسطينيين توافدوا بعد صلاة الجمعة إلى الشريط الحدودى حيث مخيمات العودة الخمسة للمشاركة فى مسيرة "جمعة أطفالنا الشهداء".

وتتواجد مخيمات العودة على بعد 700 متر من السياج الحدودى على طول حدود القطاع الشرقية مع الأراضى المحتلة عام 1948، حيث يشارك الفلسطينيون فى مسيرات سلمية احتجاجاً على سياسات الاحتلال الإسرائيلى التى تستهدف حق العودة، وتفرض عقوبات جماعية على قطاع غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة استشهاد 150 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى وأصيب أكثر من 16 ألف آخرين.


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