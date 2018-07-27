أمن الجيزة يواصل حملاته لضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أسفرت عن تنفيذ 170 حكما قضائيا، وضبط 45 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص.

وتمكن رجال المباحث، خلال الحملة التى استهدفت عدة مناطق بقطاعى جنوب وشمال الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم والشيخ زايد، وبولاق الدكرور، ومحيط محطات المترو، عن إزالة 530 مخالفة تعد وإشغال طريق، وضبط 64 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر.

كما تم ضبط عدد من الباعة الجائلين والبياعة والجمالة، لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.