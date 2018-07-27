"أمن أسوان" يشن حملة على حائزى الأسلحة ومروجى المخدرات

أسوان – عبد الله صلاح

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الجمعة، حملة أمنية على حائزى الأسلحة ومروجى المخدرات، والمخالفات المرورية والقضايا التموينية والمرافق وتنفيذ الأحكام، تحت إشراف اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان.

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم "عبد الله.م" 23 سنة، عاطل، ومقيم مركز كوم أمبو، والسابق ضبطه واتهامه فى قضيتين، وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية و3 طلقات من ذات العيار، و"محمد.م" 21 سنة، عاطل، ومقيم قسم أول أسوان، وبحوزته 360 قرص مخدر، والمتهم "علاء.ع" 38 سنة، عاطل، ومقيم مركز دراو، والسابق ضبطه واتهامه فى 6 قضايا متنوعة وبحوزته 60 قرص مخدر.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، بإجمالى 21 قضية تموينية، ما بين سلع منتهية الصلاحية، ومخالفات المخابز البلدية، واستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى، وقضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وغيرهم.

وفى مجال قضايا المرافق بإجمالى143 مخالفة متنوعة، ما بين رفع إشغالات بالطريق العام، ومضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 659 حكماً.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، برئاسة العقيد محمد زردق، رئيس مباحث المرور، تم ضبط 530 مخالفة مرورية متنوعة، ففى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة مركز شرطة دراو، أسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو وأقراص مخدرة، وتم ضبط 2 دراجة بخارية و 3 توك توك بدون تراخيص، وتحرير90 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 71 مخالفة، وتحرير100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 76 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة.