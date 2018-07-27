video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط اليوم الجمعة 27-7-2018 برنت يسجل 74.29 دولار للبرميل

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:01 م
أسعار النفط اليوم الجمعة 27-7-2018 برنت يسجل 74.29 دولار للبرميل حفارة نفط
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة 27-7-2018، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى لتصل إلى 74.29 دولار للبرميل ، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 68.69 دولار للبرميل، وتأثرت أسعار النفط سلباً بالتراجع الواسع النطاق لأسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة.
 
ويحدث أحيانا أن تقتفى عقود الخام أثر الأسهم.
 
 
وقال فيليب سترايبل كبير محللى السوق لدى آر.جيه.أو للعقود الآجلة ”لعل فى ذلك ما يشير إلى تباطؤ فى الاقتصاد، مما قد يؤثر بدوره على استهلاك النفط.“
 
وتجاهلت سوق النفط بدرجة كبيرة بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة وأظهرت أن الاقتصاد الأمريكى نما فى الربع الثانى بأسرع وتيرة له فى نحو أربع سنوات.
 
 
وقال فيل فلين المحلل لدى مجموعة برايس للعقود الآجلة فى شيكاجو ”كان رقما قويا ينبئ بطلب قوى على الطاقة لنهاية العام.. سبب عدم حدوث صعود بناء على ذلك هو أنه جاء منسجما مع التوقعات، لكن عندما يكون الناتج المحلى الإجمالى بتلك الضخامة، فذاك الكثير من النفط.“
 
 

زيادة الحفارات الامريكية

وزادت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية فى الأسبوع المنتهى فى 27 يوليو بمقدار ثلاثة حفارات وذلك للمرة الأولى فى الأسابيع الثلاثة الأخيرة حسبما ذكرت يوم الجمعة شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك.
 
وقال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن السوق ما زالت متقلبة وخاضعة لتأثير التصريحات مضيفا أن السوق استوعبت بالفعل المخاطر المتعلقة بالعقوبات الأمريكية على إيران.
 
وقال إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها لا يبحثون خيارا لتعزيز الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا.
 
كانت أوبك ومنتجون آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا الشهر الماضى على تخفيف قيود الإنتاج. يزيد الاتفاق عمليا الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، حصة روسيا منها 200 ألف برميل يوميا.
 
وفى وقت سابق من الأسبوع قالت السعودية إنها علقت شحن النفط عبر مضيق باب المندب على البحر الأحمر، أحد أهم مسارات الناقلات فى العالم، بعد أن هاجمت جماعة الحوثيين اليمنية المتحالفة مع إيران سفينتين فى الممر المائي.
 
وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن 4.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكرر تدفق عبر باب المندب فى 2016 متجها صوب أوروبا والولايات المتحدة وآسيا.
 
وتدعمت أسعار النفط هذا الأسبوع بانفراجة فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد توصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى اتفاق مفاجئ يوم الأربعاء خفف من مخاطر اندلاع حرب تجارية وشيكة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صحف الإمارات: استهداف ناقلتى نفط بالبحر الأحمر يفضح الدور التخريبى لإيران

بعد استهداف ناقلتى نفط بالبحر الأحمر.. هل تخسر إيران الدعم الأوروبى للصفقة النووية؟.. الهجوم الحوثى تنفيذ لتهديدات الحرس الثورى فى معركتهم أمام ترامب.. وطهران تفشل فى استلهام التجربة الكورية الشمالية

النفط

اسعار النفط

اسعار النفط اليوم

اسعار النفط الخام

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

إينى: إنتاج حقل ظهر يرتفع إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا خلال شهرين

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

السكة الحديد تشغل 26 قطارا إضافيا خلال عيد الأضحى بدءاً من 15 أغسطس

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

استعدادًا لعيد الأضحى.. "التموين" تطرح الخراف الحية بـ62 جنيها للكيلو والضأن المبرد بـ90 والسودانى الطازج بـ85.. وتؤكد: إنشاء شوادر بالمحافظات لتوفير المنتجات.. و50% كميات إضافية لتلبية الاحتياجات

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الحكومة تنفى 7 شائعات.. لا صحة لخفض سن المعاش لموظفى الدولة لـ 50 سنة.. وتوضح حقيقة فتح بريطانيا باب الهجرة أمام المصريات اللواتى يتعرضن للعنف.. وتؤكد: لم يتم رصد أى حالات لحمى الثلاثة أيام بين الحيوانات بأسيوط

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال الإسرائيلى داخل ساحة المسجد الأقصى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة