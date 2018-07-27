أرمينيا توجه اتهامات للرئيس السابق كوتشاريان وتسعى لاعتقاله

يريفان (رويترز)

قالت هيئة التحقيق الخاصة، إن المحققين فى أرمينيا اتهموا الرئيس السابق روبرت كوتشاريان يوم الخميس، بالاستيلاء على السلطة وتقدموا بطلب للقضاء لإلقاء القبض عليه.

وتأتى هذه الخطوة بعد 3 أشهر من تغيير السلطة فى الدولة السوفيتية السابقة فى أعقاب أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد الفساد والمحسوبية.

وتولى كوتشاريان السلطة من 1998 إلى 2008 كثانى رئيس لأرمينيا واتهمه المحققون بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستورى خلال الأحداث التى سبقت انتخابات مارس 2008 عندما تم انتخاب حليفه سيرج سركسيان رئيسا للبلاد

وفى شهرى فبراير ومارس من عام 2008 نظمت المعارضة مظاهرات احتجاجا على نتائج الانتخابات وقالت إن مرشحها ليفون تير بتروسيان هو الفائز فى الانتخابات.

وفضت الشرطة الاحتجاجات ولقى عشرة أشخاص حتفهم فى اشتباكات مع قوات الأمن، وأيدت المحكمة الدستورية نتائج الانتخابات.

وانتخب البرلمان فى الثامن من مايو هذا العام نيكول باشينيان رئيسا للوزراء. وكان باشينيان ناشطا معارضا وقت احتجاجات 2008 وسجن فى يونيو 2009 بتهمة التحريض على الاضطرابات خلال الاحتجاجات التى أعقبت الانتخابات.