50 مسجدا مخصصا لبيع صك الأضحية بالإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية – أسماء على بدر

خصص الشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الأوقاف، 50 مسجداً فى مختلف أنحاء المحافظة بالإضافة إلى المقرات الفرعية للإدارات وديوان عام المديرية لبيع صكوك الأضحية للمواطنين بقيمة 1500 جنيه للصك.

ننشر أسماء بعض المساجد الكبرى للراغبين فى المشاركة فى جمع الصكوك وهى:

1. مسجد السلام بمدينة أسيد بسموحة

2. مسجد عبد العليم بالحضرة الجديدة

3. مسجد الرحمن بشارع النصر بسموحة

4. مسجد الشهداء بمساكن الظباط بمصطفى كامل

5. مسجد مصطفى كامل ( خليل الخياط ) بكفر عبده

6. مسجد سيدى جابر الشيخ

7. مسجد رمضان يوسف بالإبراهيمية.

8. مسجد القصبجى بشارع الرصافة بمحرم بك.

9. مسجد القائد إبراهيم بوسط المدينة.

10. مسجد الرحمن بكوبرى الناموس.

11. مسجد سيدى بشر الشيخ.

12. مسجد المندرة البحرى بالمنتزة.

13. مسجد شرق المدينة بسيدى بشر بحرى.

14. مسجد أحمد يحى بزيزنيا.

15. مسجد شعراوى بلوران.

16. مسجد على بن أبى طالب بسموحة.

17. مسجد السلام بستنالى.

18. مسجد عمر بن الخطاب بكامب شيزار.

19. مسجد أولاد الشيخ الجديد بمحرم بك.

20. مسجد عبد الحليم محمود بالعصافرة بحرى.

21. المسجد الكبير بالمعمورة الشاطئ.

22. مسجد العتيق ببرج العرب.

23. مسجد محمد موسى بالعجمى.

24. مسجد سيدى أبى العباس المرسى بحرى.

25. مسجد سيدى ياقوت العرش بحرى.

26. مسجد العصفورى بالرمل الميرى.

27. مسجد الصينى بفلمنج.

28. مسجد سليمان محمود بكليوباترا.

29. مسجد منار الإسلام ببحرى.

30. مسجد الشيخ إبراهيم بالمنشية.

31. مسجد العاملين بالناصرية.

32. مسجد الميرى بكرموز.

33. مسجد على الدين بالكافورى.

34. مسجد الإخلاص بسبورتنج.

35. مسجد العلم والإيمان بشدس.

36. مسجد الرحمن بخالد ابن الوليد.

37. مسجد أبو بكر الصديق بالعصافرة.

38. مسجد مسجد الهداية ببولكلى.

39. مسجد سعدالدين اللازقى بالورديان.

40. مسجد حاتم بسموحة.

41. مسجد الجهاد بأبو سليمان.

42. مسجد النبى دانيال بمحطة مصر.

43. مسجد الجمعية الخيرية الإسلامية بغربال.

44. مسجد الجمعية الشرعية بالسيوف.

45. مسجد الفرقان بالسيوف.

46. مسجد الخير بالسيوف.

47. مسجد العلى الكبيربالقلعة.

48. مسجد رقى الإسلام بميامى.

49. مسجد المتيم بشارع السلطان حسين.

50. مسجد الخوجة عثمان بالمنشية.