152 شهيدا فى غزة منذ بدء مسيرة العودة

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أعلنت وزارة الصحة فى قطاع غزة، عن إحصائية الشهداء والجرحى برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلى منذ بدء مسيرة العودة على حدود قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن اجمالى الشهداء بلغ 152 شهيدا، فيما بلغت الاصابات 16750 اصابة بجراح مختلفة واختناقا بالغاز.

وأوضح الوزارة أن من بين الشهداء 18 طفلا، و 2 من الاناث، فيما أصيب 3200 طفلا، و 1385 سيدة.

ومن بين الإصابات وصفت جراح 394 منها بالخطيرة، و 4120 بالمتوسطة، و 12236 بالطفيفة.

وأشارت الوزارة الى أن 4250 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحى، فيما بلغت حالات البتر 60 حالة بالأطراف السفلية، وحالة بتر فى الأطراف العلوية، و 7 أخرى فى أصابع اليد.

وبدأت مسيرات العودة السلمية يوم 30 مارس الماضى فى المناطق الشرقية لقطاع غزة، وتمارس قوات الاحتلال سياسة القمع بشتى أنواع الأسلحة.