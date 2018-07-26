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الخميس، 26 يوليه 2018 06:17 ص
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وكيل صحة القليوبية يجتمع بمديرى الإدارات لبحث تقديم خدمة لائقة للمواطنين

الخميس، 26 يوليه 2018 05:00 ص
وكيل صحة القليوبية يجتمع بمديرى الإدارات لبحث تقديم خدمة لائقة للمواطنين الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أنه سيعقد اجتماعا، صباح اليوم الخميس، مع مديرى الإدارات بالمحافظة إلى جانب مدير الشؤون المالية للعمل على توفير احتياجات المستشفيات من الأدوات والمستلزمات الطبية، وعدم دفع المواطنين من شرائها من خارج المستشفى.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يضع المواطن البسيط ضمن أولوياته ويهدف إلى تقديم خدمة لائقة بالمواطن، قائلا "أنا مش هخلى الطبيب يطلب من المريض يطلع يشترى حاجة من بره المستشفى"، مشيرا إلى أن الاجتماع يستهدف توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمستشفيات.

وتابع "الطباخ"، أن القوافل الطبية تستهدف التسهيل على المواطنين القاطنين بمناطق نائية عن المستشفيات للعمل على تغطية كافة المناطق بالمحافظة لتقديم الخدمات الطبية.

 


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