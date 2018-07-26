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وكيل صحة الإسكندرية يفتتح الدورة التدريبية لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى

الخميس، 26 يوليه 2018 01:49 م
وكيل صحة الإسكندرية يفتتح الدورة التدريبية لتطبيق إجراءات مكافحة العدوى الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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افتتح الدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدورة التدريبية الوزارية لمكافحة العدوى بمركز التدريب الرئيسى بسموحة، وذلك بإشراف الدكتور محمد بيومى مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة ومدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، والتى استمرت لمدة يومين، وشارك فيها ما يقرب من 30 طبيبا من رؤساء أقسام الأطفال والمبتسرين بمستشفيات مديرية الشئون الصحية.
 
وأعلن دكتور محمد بيومى أن المحاور الرئيسية للدورة التدريبية هى التشديد على إجراءات مكافحة العدوى فى قسم الرعاية المركزة للأطفال وحديثى الولادة والمبتسرين. 
 
بينما أكد أبو سليمان ضرورة تطبيق إجراءات مكافحة العدوى فى مختلف المنشآت الصحية، وأشار إلى أن البرنامج القومى لمكافحة العدوى يهدف إلى المساهمة فى رفع كفاءة مقدمى الخدمات الصحية من خلال الالتزام باتباع إجراءات مكافحة العدوى فى التدريب والعمل على خفض العدوى المكتسبة داخل المنشآت الصحية، والتى تشمل الأمراض المنقولة عن طريق الدم وأمراض التهاب الكبد الفيروسى إلى جانب فيروس الإيدز.
 
وتأمل وزارة الصحة والسكان أن ترفع وعى الفرق الصحية، فيما يخص أساليب مكافحة العدوى داخل المستشفيات وكيفية الوقاية منها إلى جانب تدريب جميع الفرق الطبية فى المستشفيات والإدارات الصحية على أعمال مكافحة العدوى.
 
وأكد أبو سليمان على ضرورة تطعيم الفرق الصحية والمرضى الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى إلى جانب تفعيل نظام ترصد العدوى المكتسبة داخل المستشفيات.
 
وعلى هامش هذه الدورة التدريبية وجه أبو سليمان بالمرور المكثف على جميع المنشآت الطبية للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الخاصة بتنفيذ هذه المعايير والإبلاغ الفورى عن أى نقص بهذه المستلزمات، ورفع جميع تقارير المرور للتوجيه بما يلزم.

 


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