وفد من الصحفيين والإعلاميين يختتم زيارته لشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

اختتم مساء اليوم الخميس، وفد من ممثلى الصحف والقنوات التلفزيونية زيارته لشمال سيناء بتفقد مناطق بئر العبد.

وقال محمد عيد مدير العلاقات العامة بمجلس مدينة بئر العبد، إن نصرالله محمد رئيس مدينة بئر العبد التقى الوفد الذى ضم الصحفيين والإعلاميين المصريين، الذى توجه من مدينة بئر العبد لمدينة شرق بور سعيد ، والتقى مشايخ وعواقل وشباب بئر العبد وزار المستشفى العام للاطلاع على ما يقدم من خدمات صحية للمواطنين وتفقد الوفد السوق الرئيسى للمدينة والمحلات التجارية والتقوا بالعديد من الأهالى، وزاروا المركز الإعلامى للمدينة، والمرور على قرية الروضة لبيان ما تم من أعمال لأسر الشهداء والمصابين بالقرية، ثم اختتم الوفد زيارته للمدينة بزياره شاطئ الرواق.

وسبق للوفد زيارة مدينة بئر العبد ومدينة العريش وتفقد منشآت جامعة العريش وسوق العريش والمستشفى العام والصالة المغطاة .

واستعرض المحافظ أمام الوفد جانبا عما شهدته المحافظة من طفرة تنموية، موضحا أن إجمالى ما جرى صرفه 44 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى والبيوت البدوية، ودور الإسكان التعاونى، الذى يتيح للفرد التعاقد مع الدولة لمدة 30 عامًا، يملك بعد ذلك الشقة.

وقال إنه جرى صيانة 105 عمارات سكنية بعد قرار الإسكان بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، منها 30 عمارة سكنية بحى المساعيد غرب العريش، وتكملة 52 عمارة أخرى بالمنطقة ذاتها، ورفع كفاءتها، وإنشاء 9 وحدات سكنية بوسط سيناء.

وفى قطاع الصحة، أشار المحافظ إلى أنه تم صرف 848 مليون جنيه لتطوير مستشفى العريش العام، ليكون من أوائل المستشفيات المميزة على مستوى الجمهورية، و تطوير مستشفى الشيخ زويد ورفح وإنشاء 3 مستشفيات جديدة فى رمانة ورابعة بوسط سيناء وبئر العبد، وتم ولأول مرة بسيناء إنشاء مخزن للأدوية يوفر الدواء بشكل دائم، وفى قطاع المياه والصرف الصحى، جرى تخصيص 570 مليون جنيه لإنشاء محطات صرف صحى جديدة ورفع كفاءة القديمة، وتم إنشاء محطتى تحلية غرب العريش، ومحطتين فى الشيخ زويد، ورفح بساحل البحر تعمل على مياه البحر مباشرة، و4 محطات بقرى الشلاق والخروبة وأبو طويلة والعكور بجنوب الشيخ زويد .