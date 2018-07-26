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الخميس، 26 يوليه 2018 04:16 م
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وفد روسى يصل إلى لبنان لبحث أزمة النزوح السورى

الخميس، 26 يوليه 2018 03:27 م
وفد روسى يصل إلى لبنان لبحث أزمة النزوح السورى لاجئين سوريين ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)
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وصل إلى لبنان ظهر اليوم الخميس، وفد روسى رفيع المستوى، قادما من الأردن، لإجراء المحادثات اللازمة مع كبار المسئولين اللبنانيين، فى شأن ملف النازحين السوريين، فى ضوء التوافق الروسى – الأمريكى على عودة النازحين إلى سوريا.

ويترأس الوفد الروسى الذى يضم مجموعة من الدبلوماسيين والعسكريين، مبعوث الرئيس الروسى إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، ونائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فرشينين.. ومن المقرر أن يجرى الوفد مباحثات مع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى ثم يعقبها جلسة مماثلة مع الرئيس ميشال عون.

وكانت روسيا قد أطلقت مبادرة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، من بلاد النزوح الرئيسية خاصة الأردن ولبنان، حيث أعلنت عن إنشاء مركز خاص فى سوريا لاستقبال وإيواء النازحين لتسهيل عودتهم إلى وطنهم وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم لدى وصولهم الأراضى السورية.

كما أعلنت روسيا عن إطلاق مركز فى لبنان لتسهيل إعادة النازحين السوريين المتواجدين داخل الأراضى اللبنانية، يترأسه السفير الروسى لدى بيروت ألكسندر زاسبيكين لتنسيق إجراءات عودتهم إلى ديارهم.

ومن المقرر أن يطلع الوفد الروسى، الرئيس اللبنانى عون ورئيس الوزراء الحريري، على تفاصيل المبادرة الروسية وما تنطوى عليه من مقترحات وآليات تتضمنها خطة إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، واللجنة المشتركة المعنية بهذه العودة، ومقترحات التمثيل اللبنانى فى تلك اللجنة.

وتعد أزمة النزوح السورى داخل لبنان من أكثر الأزمات الضاغطة على الدولة اللبنانية، حيث يؤكد المسئولون اللبنانيون أن الاقتصاد والبنية التحتية والأوضاع الأمنية والاجتماعية فى البلاد تأثرت تأثرا كبيرا جراء هذه الأزمة، وأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل تبعات تواجد نحو مليون ونصف المليون لاجىء سورى يمثلون أكثر من ربع عدد سكان البلاد، علاوة على أن هناك ما يشبه الإجماع لدى التيارات والقوى والأحزاب السياسية اللبنانية - على الرغم من التباينات والخلافات الشديدة بين بعضها البعض - بضرورة بدء عودة اللاجئين على نحو عاجل إلى "المناطق الآمنة داخل سوريا" وبما يحفظ لهم كرامتهم وأمنهم، خاصة وأن معظم الأراضى السورية أصبحت تحت سيطرة الدولة التى استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة.

 


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