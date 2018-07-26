وزير التموين يقرر إيقاف نظام المخابز والمطاحن مساء غد لأعمال الصيانة

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بإيقاف النظام الخاص بالمخابز والمطاحن على جميع محافظات الجمهورية، اعتبارًا من الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الموافق، 27 يوليو 2018، حتى الساعة الثالثة صباح يوم السبت 28 يوليو 2018، وذلك بسبب اجراء صيانة لمركز المعلومات الخاص بنظامى الخبز والتموين.

كما سيتم إيقاف النظام الخاص بالتموين على مستوى المحافظات المسندة لشركة تطبيقات الكروت الذكية "سمارت".

ووجه الوزير مديريات التموين بمختلف المحافظات بالتنبيه على كافة الأنشطة المعنية بذلك ومخابز وبدالين تموين ومشروع جمعيتى والمطاحن مع توفير الخبز للمواطنين وإجراء كافة التسويات اللازمة لهم والاستعاضات قبل الساعة الخامسة مساء غد الجمعة.