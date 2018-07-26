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وزير الاتصالات يبحث التعاون بمجال الحكومة الإلكترونية مع السفير الفرنسى

الخميس، 26 يوليه 2018 12:39 م
وزير الاتصالات يبحث التعاون بمجال الحكومة الإلكترونية مع السفير الفرنسى وزير الاتصالات يبحث التعاون بمجال الحكومة الاليكترونية مع السفير الفرنسي
كتبت: هبة السيد
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استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمكتيه بالقرية الذكية ستيفان روماتيه سفير فرنسا بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائى بين مصر وفرنسا بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين.
 
 
وأكد الدكتور عمرو طلعت على عمق العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وفرنسا فى شتى المجالات، مضيفاً أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الفرنسية، وفتح آفاق أوسع للتعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخاصة فى مجالات: رعاية الابتكار والحضانات التكنولوجية، والتعاون فى مجال إدارة المناطق التكنولوجية، وتنمية وتدريب الكوادر البشرية المصرية فى المدارس الثانوية الرقمية الفرنسية.
 
 
من جانبه قدم روماتيه التهنئة للدكتور عمرو طلعت بمناسبة توليه مهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الحكومة الجديدة، وأعرب عن تطلعه إلى زيادة التعاون القائم بين مصر وفرنسا فى العديد من المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤكداً على حرص رجال الأعمال الفرنسيين على التواجد فى السوق المصرى، ومشيراً الى أن اللقاء الوزير كان مثمراً للغاية، حيث تم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الحكومة الالكترونية، وأمن الفضاء الالكترونى، والمجمعات التكنولوجية، ومشاريع الصحة الالكترونية، والمدن الذكية، والعديد من أشكال التعاون المنتظرة بين مصر وفرنسا.
 
 
 
 

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