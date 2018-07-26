وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة عالة على الدين وخونة لله

قال الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف ، إن الخطة الدعوية للوزارة تعتمد على فهم المقاصد العليا للدين، فالاسلام رحمة كله وسماحة وعدل وتيسير ،وكل ما يؤدي إلى تحقيق هذا من صميم مقاصد الأديان.

واوضح وزير الأوقاف أن الشرائع جاءت لمصالح الناس ، فالإسلام دين العفة، وكل الشائعات التى تخرج لتنال من الوطن، و تخرج من الجماعات التى شوهت الدين ليست من الدين.

واضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن الجماعات المتطرفة أدعياء وخونة لله ولدينهم فهم عالة على الدين وتدينهم زائف، قائلا:" أتمني أن نعيد قراءة تراثنا قراءة جيدة".