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وزارة الأوقاف: 5813 ساحة لصلاة عيد الأضحى والإسكندرية الأكثر بـ537

الخميس، 26 يوليه 2018 02:22 م
وزارة الأوقاف: 5813 ساحة لصلاة عيد الأضحى والإسكندرية الأكثر بـ537 وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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حددت وزارة الأوقاف عدد ساحات عيد الأضحى المبارك بـ5813 ساحة، حيث بلغ عدد ساحات العيد بمحافظة القاهرة 453 ساحة، ومحافظة الجيزة 472، جنوب سيناء 68، الفيوم 160، بنى سويف 135، المنيا 157، أسيوط 122، سوهاج 209، قنا 98، الأقصر 49، أسوان 95، الوادى الجديد 53، البحر الأحمر 100.

كما حددت وزارة الأوقاف عدد ساحات العيد بمحافظات الإسكندرية 537، ومرسى مطروح 78، البحيرة 331، الغربية 361، كفر الشيخ 359، المنوفية 387، القليوبية 432، دمياط 64، بورسعيد 9، الإسماعيلية 61، السويس 66، الدقهلية 489، الشرقية 432، شمال سيناء 36.

 


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