وزارة الأوقاف تحدد 11626 إماما لأداء صلاة عيد الأضحى

كتب - إسماعيل رفعت

أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، أنه فى إطار خطة الوزارة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك 1439هـ اعتمد وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، اليوم الخميس، 5813 ساحة على مستوى الجمهورية، حيث تقام صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة فى 453 ساحة، والجيزة 472 ساحة، والإسكندرية 537 ساحة، ومرسى مطروح 78 ساحة، والبحيرة 331 ساحة، والغربية 361 ساحة، وكفر الشيخ 359 ساحة، والمنوفية 387 ساحة.

وقالت الوزارة، إن عدد الساحات فى القليوبية 432 ساحة، ودمياط 64 ساحة، وبورسعيد 9 ساحات، والإسماعيلية 61 ساحة، والسويس 66 ساحة، والدقهلية 489 ساحة، والشرقية 432 ساحة، وشمال سيناء 36 ساحة، وجنوب سيناء 68 ساحة، والفيوم 160 ساحة، وبنى سويف 135 ساحة، والمنيا 157 ساحة، وأسيوط 122 ساحة، وسوهاج 209 ساحة، وقنا 98 ساحة، والأقصر 49 ساحة، وأسوان 95، والوادي الجديد 53 ساحة، والبحر الأحمر 100 ساحة.

وأكدت الوزارة، فى بيان رسمى، أن لكل ساحة إمامين أحدهما أساسى والآخر احتياطى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.