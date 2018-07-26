والد المتوفاة بمستشفى كفر الشيخ: نجلتى ليست مريضة نفسيا

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال محمود فتحي بدر ،من عزبة الصوالحه بمدينة كفر الشيخ ، والد عتاب 35 سنة التى توفت فى حريق داخل احدى مستشفيات كفر الشيخ ، إنها كانت بمنزله قبل أن يوجهها للمستشفى العام ، وكانت حالتها طبيعية ، ولكنها شعرت بحالة من أرق ، ولم تكن مريضة نفسية ، وتوجهت بها للمستشفى العام ، وتم حجزها في قسم الصحة النفسية بالمستشفى وأغلقوا الباب عليها ومعها مريضتان بالعنبر .

وأضاف والد عتاب، لـ"اليوم السابع" ، يوم الاثنين ، فوجئت بإتصال هاتفي أبلغونى أن عتاب أصيبت بحروق ، فهرعت للمستشفى برفقته والدتها وزوجها ، ووجدنا الحروق أصابتها بنسبة 90% ، وقالوا أن سبب الحريق ماس كهربائي ، وتعددت الأقاويل عن سبب تعرضها لحرق .

وقال والد عتاب ، إنه ظل بالمستشفى ليتابعها ، وعندما توجه لها مساء اليوم الأربعاء للإطمئنان عليها وجدها توفت ، وهو الأن في نقطة شرطة المستشفى ليتابع الإجراءات وسوف يتوجه للنيابة لإجراء تصاريح الدفن ، وسيتخذ الإجراءات القانونية ضد المستشفى للوصول للسبب الحقيقي لوفاة نجلته وإصابتها بالحروق .

كان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باشتعال النيران فى حجرة العزل بقسم الصحة النفسية.