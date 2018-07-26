نيوزويك: إعلام الصين يحذر من إفلاس شركات صينية بسبب حرب ترامب التجارية

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت مجلة نيوزويك، الأمريكية، أن وسائل الاعلام الصينية الرسمية، حذرت من أن القضاء يجب أن يستعد لموجة من عمليات الافلاس نتيجة الحرب التجارية التى يشنها الرئيس دونالد ترامب ضد بكين.

وأشارت المجلة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، إلى مقال نشرته صحيفة بيبول كورت ديلى لمدير تحريرها، يقول إن المحاكم يجب أن تكون مستعدة للضرر المحتمل الذى ستسببه التعريفات الجديدة المفروضة من واشنطن على البضائع الصينية.

وكتبت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست": "من الصعب التنبؤ بكيفية تطور هذه الحرب التجارية وإلى أى مدى، لكن هناك أمر واحد مؤكد: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوم جمركية على الواردات الصينية فإن العديد من الشركات الصينية سوف تفلس".

وأعلنت الإدارة الأمريكية، الشهر الماضى، فرض تعريفات جمركية على بضائع صينية بقيمة 50 مليار دولار، وهو ما دفع الصين إلى رد عاجل بفرض تعريفات مماثلة على البضائع الأمريكية.