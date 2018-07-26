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نيابة كفر الشيخ تستدعى 11 من العاملين بالمستشفى العام للتحقيق فى قضيه "متاع"

الخميس، 26 يوليه 2018 05:21 ص
نيابة كفر الشيخ تستدعى 11 من العاملين بالمستشفى العام للتحقيق فى قضيه "متاع" متاع محمود ضحية قسم النفسية بمستشفى كفر الشيخ العام
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قرر المستشار محمد فايد، مدير نيابة بندر كفرالشيخ، تحت إشراف المستشار أمجد زايد، رئيس نيابة كفرالشيخ الكلية، والقائم بأعمال المحامى العام للنيابة الكلية استدعاء 11 من العاملين بالمستشفى العام لإجراء التحقيقات فى قضية وفاة السيدة "متاع محمود فتحى بدر"، 35 سنة، متأثرة بإصابتها بحروق فى جسدها بنسبة 90%، كما قرر استدعاء الطبيب الشرعى لتشريح الجثة، لبيان أسباب وفاتها.

 

وصدر قرار بصرف محمود فتحى بدر والد الضحية، ووحيد السيد زوجها، من سراى النيابة بعد أخذ أقوالهما عقب وفاة الضحية التى أصيبت بحروق من الدرجة الاولى والثانية يوم الاثنين الماضى، لاندلاع حريق بقسم الصحة النفسية بمستشفى كفر الشيخ العام، وعقب نقلها لغرفة العناية المركزية تم إجراء عملية أجهاض الجنين فى اليوم الثانى للحريق، وكانت حامل فى شهرها الرابع.

 

وكان اللواء أحمد صالح مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باشتعال النيران فى حجرة العزل بقسم الصحة النفسية بعد أن قامت سيدة مريضة بالحجرة بخلع ملابسها وألقتها على مروحة السقف، مما أدى إلى حدوث ماس كهربائى التهم جدران الغرفة المبطنة بالجلد، كما تلقى مدير الأمن إخطاراً آخر، مساء أمس الأربعاء، بوفاة متاع لتأثرها بإصابتها بحروق بنسبة 90%.

 


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