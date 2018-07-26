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نيابة البساتين تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة النارية

الخميس، 26 يوليه 2018 02:10 م
نيابة البساتين تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة النارية جثة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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صرحت نيابة البساتين الجزئية، بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض، بعد عرضها على الطب الشرعى.
 
وكان ضباط مباحث قسم البساتين قد تلقوا إخطارا من المستشفى يفيد وصول جثة ومصابان جراء مشاجرة بين الأهالى بالأسلحة النارية.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بسبب خلافات على قطعة أرض وراح ضحيتها "م.ج" 18 سنة، فيما أصيب اثنان آخران، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

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