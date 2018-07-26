ننشر أول صور لموقع حادث مقتل مدير مشروع سد النهضة الإثيوبى

كتب : أحمد جمعة - وكالات

عثرت السلطات الإثيوبية، اليوم، الخميس، على مدير مشروع سد النهضة، سمنجاو بيكلي، ميتا داخل سيارته، بساحة مسكل، وسط العاصمة أديس أبابا، وفق التلفزيون الإثيوبي.

ونشرت وسائل إعلام إثيوبية صور من مكان حادث مقتل مدير مشروع سد النهضة، مؤكدة أنه تم نقل جثة سمنجاو بيكلى إلى مستشفى "سانت بول"؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وسارع العشرات من الإثيوبيين فى أديس أبابا، نساء ورجالا وشبابا، إلى التوافد إلى المكان الذى وجد فيه، بيكلى وتظهر على وجوههم صور الحزن وأجواء الصدمة لمكانة الرجل فى قلوب الإثيوبيين.

وتجرى عناصر من الشرطة الجنائية الفيدرالية وقوات الأمن الأخرى التى تحيط بمكان الحادث تحقيقات حول ملابسات وفاة بيكلى.







سد النهضة