نسمة محجوب فى مهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح الرومانى بالإسكندرية

تتواصل فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بمحافظة الإسكندرية، حيث تقدم الفنانة نسمة محجوب بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين حفل فى التاسعة مساء الخميس 26 يوليو بالمسرح الرومانى تشدو خلاله بباقة مميزة من الأغانى العربية منها "ألف ليلة وليلة، وبالعكس، وأحسن ناس" وميدلى غنائى لـ فيروز، إلى جانب عدد من الأغانى الأجنبية منها سواى بالإضافة إلى مجموعة من أغانيها الخاصة منها حب أخوات، قلبى، حرة فيه وهتقولى إيه.

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب، ارتبطت بالموسيقى والغناء منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عددا من المشاركين من دول عربية مختلفة.