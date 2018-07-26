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مولر يدرس تغريدات ترامب فى إطار تحقيق تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية

الخميس، 26 يوليه 2018 11:14 م
مولر يدرس تغريدات ترامب فى إطار تحقيق تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية المحقق مولر
(أ ف ب)
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الخميس بأنّ المحقق الخاص روبرت مولر يدرس تغريدات لدونالد ترامب فى إطار تحقيقه حول حصول تواطؤ محتمل بين روسيا وفريق حملة الرئيس الأمريكى فى العام 2016.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر "مطلعة على القضية" أنّ فريق مولر يحاول أن يحدد ما إذا كانت هذه التغرديات تشكل عرقلة للعدالة.

ويهتم مولر خصوصا بالتغريدات الرئاسية التى استهدفت وزير العدل جيف سيشنز وكذلك مدير مكتب التحقيقات الفدرالية جيمس كومى الذى أقاله ترامب فى مايو 2017.

ويريد مولر أن يحدد خصوصا ما إذا كانت إقالة كومي، الذى كان يحقق فى حصول تدخل روسي، تُعتبر عرقلة للعدالة.

فى 18 يوليو، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالية كريستوفر راى ان اجهزة الاستخبارات الاميركية تصر على موقفها بأن روسيا تدخلت فى الانتخابات الرئاسية عام 2016 على الرغم من نفى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ذلك لنظيره الأميركى دونالد ترامب.

 

       

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد

sdlkf

ممتاز

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