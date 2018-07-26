مقتل 6 أشخاص وإصابة 4 أخرين بسبب إطلاق نار فى المكسيك

أ ش أ

أعلن الإدعاء العام فى المكسيك، اليوم الخميس، مقتل ستة أشخاص وإصابة أربعة آخرين جراء إطلاق نار خارج دار جنائز بغرب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية أن الحادث الذى وقع بولاية "ميتشواكان" هو الثانى من نوعه خلال عشرة أيام، لافتة إلى أن الحادث وقع فى وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء أثناء حضور الضحايا جنازة شخص لقى مصرعه فى إطلاق نار فى اليوم السابق.

وكانت ولاية "زاكاتيكاس" شهدت فى 15 يوليو الجارى حادث إطلاق نار على إحدى دور الجنائز؛ ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 17 آخرين.