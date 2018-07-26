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الخميس، 26 يوليه 2018 05:47 م
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مقتل 25 حوثيا خلال عملية عسكرية للجيش اليمنى بمحافظة البيضاء

الخميس، 26 يوليه 2018 04:19 م
مقتل 25 حوثيا خلال عملية عسكرية للجيش اليمنى بمحافظة البيضاء اليمن
أ ش أ
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أطلقت قوات الجيش اليمنى بدعم من التحالف العربى اليوم الخميس عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن قائد محور بيحان اللواء الركن مفرح بحيبح، قوله "إن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية من منطقة الهجفة لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، تمكنت خلالها من قتل 25 عنصرًا من مليشيات الحوثى، وجرح العشرات، وتحرير منطقة شركة بن عرب، وجبل الدير، وسيلة الوهبية، ومعسكر الاستقبال بمنطقة فضحة ووادى فضحة بالكامل، وصولاً إلى مفرق عفار".


وأضاف اللواء بحيبح أن القوات تمكنت أيضا من استعادة عددا من الأسلحة والذخائر المتنوعة، مشيرا إلى أن المناطق التى تم تحريرها، حوالى 40 كم، ولم يتبق أمام قوات الجيش سوى 18 كم للوصول إلى مفرق عفار الاستراتيجى الذى يقطع خطوط الإمداد عن المليشيات فى مناطق متعددة بما فيها مدينة البيضاء.


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