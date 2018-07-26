معاش شهرى لضحايا الثعابين بقرية منية السعيد فى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

قررت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، صرف إعانة فورية ومعاش شهرى استثنائى من المحافظة لوالدة المواطن صبرى سعيد عيد بدوى أحد ضحايا لدغة الثعابين بقرية منية السعيد بمركز المحمودية، كما وجهت التضامن الاجتماعى ببحث إمكانية إستحقاقها لمعاش تكافل وكرامة وقيام المستشار الإعلامى بالسير فى إجراءات عمل رحلة عمرة على نفقتها الخاصة لوالدة الشهيد.

جاء ذلك خلال لقائها بمكتبها بديوان عام المحافظة مع مجموعة من أهالى قرية منية السعيد، حيث استمعت لمطالبهم ووجهت المحافظ بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة للمزرعة التابعة للإرشاد الزراعى ومبنى الجمعية الزراعية المهجور ومزرعة الدواجن القديمة.

كما وجهت بمخاطبة رئيس الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة إنشاء رافع صرف صحى بالقرية وسرعة قيام مديرية الرى بتطهير الترع والمصارف بقرية منية السعيد والقرى المجاورة وبحث إمكانية إقامة وحدة صحية بالقرية.

كما وجهت محافظ البحيرة باستمرار تضافر كافة الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية لدراسة اسباب ظاهرة إنتشار الزواحف والثعابين بالقرية مع الاستفادة من الابحاث العلمية والتجارب العملية فى هذا الشان ووضع الحلول اللازمة لعدم تكرارها وحدوثها فى السنوات القادمة.

من جانب آخر، طالبت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بسرعة حل مشكلة توصيل الغاز الطبيعى لعدد 250 مواطنا بقرية بيبان بمركز كوم حمادة على أن يكون رد الشىء لأصله للحفر بطريق الهيئة العامة للطرق والكبارى على نفقة المحافظة.

كما وجهت بسرعة عمل المقايسة التقديرية لرد الشىء لأصله من قبل الهيئة للمسافة الواقعة على طريق الهيئة بطول 1.100 كم شاملة القطاعات الطولية والعرضية لسرعة إدخال الغاز الطبيعى لعدد 500 مواطن بقرية الطود الواقعة على الطريق.

جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة مشاكل توصيل الغاز الطبيعى لقرى بيبان والطود بمركز كوم حمادة بحضور مديرى الطرق والغاز وعادل عباس رئيس مركز ومدينة كوم حمادة ومحمود سعد، عضو مجلس النواب وبعض أهالى القريتين.

وأكدت محافظ البحيرة، على حرصها على البعد الاجتماعى و تقليل النفقات والإستفادة من أعمال الحفر ومد المواسير فى توصيل الغاز الطبيعى للقريتين وناشدت الأهالى بسرعة التقدم لإدخال الغاز لمنازلهم.