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مطار القاهرة يستقبل 3 أفواج سياحية قادمة من أمريكا وروسيا وبريطانيا

الخميس، 26 يوليه 2018 02:50 ص
مطار القاهرة يستقبل 3 أفواج سياحية قادمة من أمريكا وروسيا وبريطانيا مطار القاهرة-ارشيفية
محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولى 3 أفواج سياحية قادمة من أمريكا وبريطانيا وروسيا لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة، والاستمتاع بشواطئ شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم. 
 
وضم الفوح السياحى البريطانى 109 سائحا، حيث تم انهاء اجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من لندن، بينما وصل فوج  ضم 126 سائح روسي وتم انهاء اجراءات وصولهم على متن الطائرة المصرية القادمة من موسكو، كما وصل  فوج سياحى أمريكى ضم 45 سائحا. 
 
وقامت سلطات مطار القاهرة الدولي بتخصيص فرق من العلاقات العامة لاستقبال السائحين والعمل على إنهاء إجراءات وصولهم  
 
 

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