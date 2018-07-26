مصطفى مدبولى يستقبل رئيس "البترجى الطبية" لبحث التوسع فى الاستثمار بمصر

كتبت هند مختار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس صبحى بترجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "البترجى الطبية" ومستشفيات السعودى الألماني، بحضور وزيرتى الاستثمار والتعاون الدولي، والصحة والسكان.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى ، خلال الاجتماع ، أن الحكومة تدعم الاستثمارات المختلفة فى القطاع الطبي، بما يسهم فى تقديم خدمة متميزة.

وأوضح مدبولى أنه تمت الموافقة على توفير أكثر من قطعة أرض لمجموعة "البترجى الطبية" تلبية لطلبها، فى مدينتى 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، متابعا: "مستعدون لتوفير أراضى بدل الأراضي، كما أن وزيرتى الاستثمار والتعاون الدولي، والصحة والسكان، على استعداد تام لتوفير المساعدة اللازمة لنجاح خطط المجموعة فى توسعاتها بمصر".

من ناحيته، قال المهندس صبحى بترجى إنه تم الحصول على قطعتى أرض ، الأولى بمحافظة الجيزة والثانية بالأقصر، وتم إعداد التصميمات الخاصة بتنفيذ مدينة طبية بكل منهما، فمصر بها إمكانات كبرى، ومن الممكن ان تكون مركزاً للعلاج لدول إفريقيا كلها.

وأكد أن الإصلاح الاقتصادى الذى حدث فى مصر، وما تضمنه من قرار تحرير سعر الصرف، جعل الاستثمار هنا فرصة جيدة، ونحن نعتبره هدف لنا فى هذه المرحلة، وسنضخ استثمارات أكثر.