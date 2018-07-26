مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثى لناقلة نفط سعودية فى البحر الأحمر

كتب : أحمد جمعة

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذى استهدف ناقلة النفط السعودية فى البحر الأحمر من قبل ميليشيات الحوثى فى اليمن.

وأكد البيان أن هذا الهجوم يمثل خرقا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية التى تنص على حرية حركة الملاحة فى الممرات المائية الدولية، فضلا عن تأثيره السلبى على حرية حركة التجارة الدولية.

وجدد البيان مطالبة مصر للمجتمع الدولى بضرورة الاضطلاع بدوره نحو استعادة الشرعية إلى اليمن على أساس مقررات الشرعية الدولية الممثلة فى قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى، والتصدى لكافة الأعمال الإرهابية التى من شأنها زعزعة الاستقرار فى المنطقة.