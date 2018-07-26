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الخميس، 26 يوليه 2018 07:33 م
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مصرع 8 أشخاص بسبب وقوع انهيار أرضى فى شمال ميانمار

الخميس، 26 يوليه 2018 06:02 م
مصرع 8 أشخاص بسبب وقوع انهيار أرضى فى شمال ميانمار انهيار أرضى
أ ش أ
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أعلن قائد لواء الإطفاء فى ميانمار ايى ثين، أن السلطات فى شمال البلاد انتشلت 8 جثامين اليوم الخميس بعدما جرف انهيار أرضى نحو 27 عاملا كانوا متواجدين فى منجم قديم.


ونقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية عن ثين قوله إن الجثامين الثمانية الذين تم العثور عليهم كانوا فى حالة مشوهة للغاية ومتعفنة، فضلا عن وجود عدد أخر من الجثث تحت الأنقاض.


وأضاف أنه لا يزال جارى البحث عن المفقودين الذين جرفهم الانهيار، الذى وقع يوم الإثنين الماضى، مشيرا إلى أن السلطات لا تتوقع إيجاد أى من العمال على قيد الحياة، لافتا إلى أنه يستلزم الحفر تحت الأنقاض لإيجاد باقى العمال بواسطة الحفارات الآلية التى تم إحضارها إلى موقع الحادث يوم الثلاثاء الماضى.


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ميانمار

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