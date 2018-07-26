مصرع نقاش صدمه قطار الصعيد شمال بنى سويف

لقى محمد زعزوع رزق 43 سنة "نقاش"، يقيم جزيرة المساعدة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، مصرعه، مساء أمس الأربعاء، بعد أن صدمه قطار الصعيد على مسافة من محطة السكة الحديد بالواسطى.
ونقلت سيارة إسعاف جثة المتوفى إلى المستشفى المركزى وتم إيداعها بالمشرحة، وتبين من تحريات العقيد وليد طاحون رئيس مباحث السكة الحديد، أن المتوفى متزوج ولديه أبناء ويعانى ضعفا فى عضلة القلب ويمر بأزمة نفسية نتيجة ضيق الحال وقلة العمل، ودخل من فتحة فى سور أمام بنك مصر تؤدى إلى شريط السكة الحديد فصطدمه القطار ولقى حتفه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم استدعاء مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة والتصريح بدفنها وتسليمها لذويها.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة