مصرع نقاش صدمه قطار الصعيد شمال بنى سويف

لقى محمد زعزوع رزق 43 سنة "نقاش"، يقيم جزيرة المساعدة لمركز الواسطى شمال بنى سويف، مصرعه، مساء أمس الأربعاء، بعد أن صدمه قطار الصعيد على مسافة من محطة السكة الحديد بالواسطى.