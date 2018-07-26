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مصرع نجار مسلح عقب سقوطه من أعلى عقار.. وآخر يحاول الانتحار فى الإسكندرية

الخميس، 26 يوليه 2018 12:19 م
مصرع نجار مسلح عقب سقوطه من أعلى عقار.. وآخر يحاول الانتحار فى الإسكندرية جثة - صورة أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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لقى نجار مسلح مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة غيط العنب بمنطقه منيا البصل بالإسكندرية

 

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من أعلى عقار تحت الإنشاء بمشروع بشاير الخير 3 – منطقة مأوى القبارى.

 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام "م ع ال" 40 سنة نجار مسلح بعمل شدة خشبية بالطابق الثامن بالعقار المشار إليه اختل توازنه وسقط بمنور العقار مما أدى لحدوث إصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم وتم نقله لمستشفى جمال حمادة وتوفى عقب وصوله المستشفى

 

وبسؤال ابن شقيق والدته "م ال م" 39 سنة زميله بالعمل أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته وتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى وإعداد التقرير اللازم ويصرح بالدفن عقب ذلك و تطلب تحريات المباحث عن الواقعة وظروفها وملابساتها .

 

 

و فى السياق ذاته حاول نجار مسلح بالإسكندرية الانتحارحيث تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، اخطارا بوصول "ر ش ع" 23 سنة، نجار مسلح مقيم منطقة مأوى القبارى دائرة القسم، مصاب بنزيف بالفم وسحجات وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، و تم تحويله للمستشفى الرئيسى الجامعي، و لا يمكن إستجوابه.

 

وبالإنتقال والفحص، وسؤال شقيقة "م ش ع" 19سنة، عامل مقيم بذات العنوان، قرر بقيام شقيقة بإلقاء نفسه من الشقة سكنهما بالطابق الثاني، لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب فسخ خطبته، مما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

 

كُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة .

 

 


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