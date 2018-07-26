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مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بالمنوفية

الخميس، 26 يوليه 2018 09:28 ص
مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بالمنوفية حادث تصادم - صورة ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى طفل بأحد قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه، بعد أن صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة، أثناء لهوه أمام منزله، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
كان تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز أشمون باستقبال مستشفى العربى الطفل " أ . ص . ع . " 4 سنوات ومقيم بدائرة المركز "جثه هامدة" نتيجة إصابته بنزيف بالبطن والصدر سحجة بالوجه والرأس. 
 
وبانتقال رجال الأمن وسؤال كل من والد المتوفى 42 عاما عامل ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال قيام نجله باللهو أمام المنزل صدمته
سيارة مجهولة " فرت هاربة " وأحدثت إصابته التى أودت بحياته.. ونفى الشبهة الجنائية، وشيخ الناحية "  ع . ع . " 74عاما ومقيم بذات الناحية الذى قرر بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفى، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات التى أدت إلى توقف القلب وفشل فى التنفس، ولا توجد شبهة جنائية.
 
وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.
 
 
 
 

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