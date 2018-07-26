مصرع شخصين وإصابة 40 أخرين فى حريق بمبنى تحت الإنشاء باليابان

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أعلنت السلطات اليابانية اليوم الخميس مصرع شخصين وإصابة 40 آخرين إثر اندلاع حريق اليوم فى مبنى تحت الإنشاء فى ضواحى العاصمة طوكيو.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن إدارة الإطفاء بطوكيو إن حوالى 300 عامل كانوا داخل المبنى الذى لا يزال تحت الإنشاء وقت نشوب الحريق، وأن من بين المصابين الأربعين، عشرون شخصا فى حالة حرجة، وسط مخاوف من أن يكون هناك محتجزون آخرون داخل المبنى المكون من ستة طوابق، ثلاثة منها تحت الأرض .

وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على سبب اندلاع الحريق، وسط توقعات بأن يكون الحريق قد شب بمواد البناء الموجودة فى الطابق الثالث السفلى .