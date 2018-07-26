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الخميس، 26 يوليه 2018 06:56 م
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مصرع سيدة صدمها قطار طنطا المنصورة أثناء عبورها القضبان بالمحلة

الخميس، 26 يوليه 2018 05:30 م
مصرع سيدة صدمها قطار طنطا المنصورة أثناء عبورها القضبان بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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لقيت سيدة مصرعها أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة، أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة بمحافظة الغربية.


تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى، نائب المدير لقطاع المحلة، بوصول جثة سيدة مسنة لمشرحة مستشفى المحلة العام وبالفحص تبين أنه أثناء عبور فوزية العطار 69 سنه ربة منزل شريط السكه الحديد صدمها قطار طنطا المنصورة ولقيت مصرعها فى الحال، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامه بالواقعة.
 

 

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