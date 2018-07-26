مصدر: اتصالات مصرية لإقرار التهدئة بين الفصائل بغزة وجيش الاحتلال الإسرائيلى

كتب : أحمد جمعة

قال مصدر فلسطينى مطلع إن مصر تجرى اتصالات على مدار الساعات القليلة الماضية لمنع أى تصعيد عسكرى بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة.

وأكد المصدر المطلع على تفاصيل التحركات المصرية _ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، أن هناك اتصالات مكثفة منذ منتصف ليل أمس الأربعاء من المسئولين المصريين وقادة الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلى لمنع اندلاع حرب جديدة فى قطاع غزة.

ونفى المصدر الشائعات والأكاذيب التى يرددها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى حول التحركات المصرية مما يجرى فى غزة وموقف الفصائل، مؤكدا أن الأخيرة تجاوبت مع الجهد المصرى لإقرار التهدئة فى غزة وعدم اندلاع حرب.

وأشار المصدر إلى الجهد الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لحماية قطاع غزة من أى عدوان إسرائيلى، مؤكدا أن نتائج الاتصالات التى تجريها مصر ستتضح بعد تشييع جثامين الشهداء الفلسطينيين الثلاثة الذين سقطوا فى قصف لمدفعية الاحتلال شرق غزة.