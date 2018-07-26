مشروع قرار لعزل نائب وزير العدل الأمريكى المشرف على تحقيق "التدخل الروسى"

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت مجلة تايم، أن 11 عضوا من المحافظون فى مجلس النواب الأمريكى طرحوا مشروع قرار لعزل رود روزنشتاين، نائب وزير العدل الأمريكى، الذى يشرف على تحقيقات التدخل الروسى فى الإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

وأوضحت المجلة الأمريكية، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن الاقتراح قدمه النائب عن ولاية كارولينا الشمالية مارك ميدوز والنائب عن ولاية أوهايو جيم جوردان وقادة تجمع الحرية فى مجلس النواب ومؤيدى الرئيس دونالد ترامب.

وكان النائبان هددا، فى الأشهر الأخيرة، باتخاذ إجراء تجاه عزل روزنشتاين، حيث إتهماه بحجز وثائق وتجاهل الطلبات الواردة من الكونجرس.

وقال ميدوز فى تغريدة، مساء الأربعاء "واصلت وزارة العدل إخفاء المعلومات عن الكونجرس وعرقلت الرقابة مرارا وتكرارا، حتى أنها تحدت عدة مذكرات استدعاء من الكونجرس. كان لدينا ما يكفى ". وكان روزنشتاين قد دافع قبل شهر، عن نفسه فى مواجهة هذا الإتهام قائلا فى لجنة إستماع ساخنة أمام مجلس النواب "لا أخفى أى معلومات عن الكونجرس".

وتقول المجلة إن إقتراح المحافظين يمثل تصعيدا فى الهجوم على وزارة العدل، لكنه لا يعنى التصويت سريعا على عزل نائب وزير العدل، وتضيف أن التصويت سيشهد انقساما، إذ لا يؤيد الكثير من الأعضاء الجمهوريين هذه الدعوات.