video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 26 يوليه 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الخميس، 26 يوليه 2018 12:21 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضح شهود عيان أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات المسجد.

وقال المنسق الإعلامى لدائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس فراس الدبس، أن قوات الاحتلال المتواجدة على البوابات الرئيسية "الخارجية" للمسجد الأقصى، احتجزت منذ صباح اليوم، البطاقات الشخصية لجميع المصلين خلال دخولهم للمسجد من كافة أبوابه، علمًا بأن الأمر كان مقتصرًا فى الفترة السابقة على شريحة الشبان فقط.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

قوات الاحتلال

باحات المسجد




لا تفوتك
أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

الشرطة الصينية: انفجار السفارة الأمريكية ناجم عن قطعة ألعاب نارية

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

أسعار رحلات الشباب للدار الآخرة عبر البحر المتوسط.. تكلفة الهجرة غير الشرعية تتراوح من 30 إلى 65 ألف جنيه.. النيابة تحقق مع متهم بالنصب على المواطنين.. التحريات: استقطب راغبى السفر وزور أوراق هجرتهم للخارج

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

صور.. "كهرباء بنى سويف" تضئ سماء مصر.. " اليوم السابع " داخل المحطة بعد افتتاحها.. ومدير التركيبات: حفرنا 1.7 مليون متر مكعب من الأحجار لإقامتها.. ومدير المحطة: تم تحميلها على الشبكة القومية بصورة كاملة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

علشان ميكسفكيش فى العزومات.. إزاى تعدلى سلوك طفلك وميمدش إيده على حاجة

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

فيديو .. قصة كفاح محمد صلاح أشهر "مولود" للدوري المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة