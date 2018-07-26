مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال

رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وأوضح شهود عيان أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات المسجد.

وقال المنسق الإعلامى لدائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس فراس الدبس، أن قوات الاحتلال المتواجدة على البوابات الرئيسية "الخارجية" للمسجد الأقصى، احتجزت منذ صباح اليوم، البطاقات الشخصية لجميع المصلين خلال دخولهم للمسجد من كافة أبوابه، علمًا بأن الأمر كان مقتصرًا فى الفترة السابقة على شريحة الشبان فقط.